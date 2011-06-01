Первые участники нацпроекта "Энергия природы" будут отобраны к августу

Первые компании-участники национального проекта "Энергия природы" будут отобраны к концу июля – началу августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель нацпроекта Вадим ТОЧЕНЫЙ в ходе "II Европейско-украинского энергетического дня" сегодня в Киеве.

"Критерии отбора участников уже выработаны. В течение двух недель будет дан старт отбору участников национального проекта", - сказал он.

Руководитель нацпроекта предположил, что участниками станут компании Activ Solar и "Ветряной парк Новоазовский".

Как сообщалось, ранее В.ТОЧЕНЫЙ называл наиболее вероятными участниками нацпроекта "Энергия природы" ветряные парки "ДТЭК Приазовский" (Запорожская обл.) и "ДТЭК Мангуш" (Донецкая обл.).