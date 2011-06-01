«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 8,86 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 1 июня на аукционе №9НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 16,466 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

Бензин А-76 – 4,62 тыс. тонн по средней цене 11 619,05 грн./тонна (стартовая цена 11 540,00 грн./тонна).

Мазут М-100 – 3,6 тыс. тонн по средней цене 5 400,00 грн./тонна (стартовая цена 5 300,00 грн./тонна).

Уайт-спирит – 0,48 тыс. тонн по средней цене 10 502,50 грн./тонна (стартовая цена 10 460,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе 0,16 тыс. тонн битума нефтяного кровельного БНП 40/180 по средней цене 5 135,00 грн./тонна (стартовая цена 5 135,00 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, 24 мая на аукционе №8НП на ТБПНБ «Укргазвыдобування» реализовала 16,466 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.