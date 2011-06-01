"Киевэнерго" привлекло у "Укрсоцбанка" кредит на 192 млн. грн.

ПАО «Киевэнерго» привлекло у "Укрсоцбанка" (г. Киев) кредит на 192 млн. грн. сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, средства будут использованы на пополнение оборотных средств предприятия для финансирования строительства подстанции "Московская".

Стоимость обслуживания кредита (эффективная ставка) составляет 13,5% годовых.

Соответствующий договор был заключен 27 мая 2011 года.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Киевэнерго» в рамках подготовки столицы к проведению финальной части Чемпионата Европы по футбола 2012 года начало строительство новой подстанции 110/10 кВ «Московская» с линией электропередачи 110 кВ.

В 2011 году на строительство подстанции в инвестиционной программе «Киевэнерго» предусмотрено 192,5 млн. грн.

В компании отмечают, что введение новой подстанции повысит надежность системы энергоснабжения столицы во время проведения Евро-2012, а также предоставит возможность подключать новых потребителей Голосеевского и части Печерского районов.

Все работы по строительству подстанции «Московская» выполняются согласно графику. Завершение строительства подстанции и введение ее в эксплуатацию планируется в первом квартале 2012 года. В целом в рамках подготовки к Евро-2012 компанией определены первоочередные мероприятия общей стоимостью 794 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единственным процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 41,745 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 37,165 млрд. грн., обязательства - 35,155 млрд. грн., уставный капитал - 1,270 млрд. грн., собственный капитал - 6,590 млрд. грн.

ПАО «Укрсоцбанк» (г. Киев) в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 1,901 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».