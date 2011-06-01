«Макеевуголь» за январь-май добыл 1 млн. 361 тыс. тонн угля

В Донецкой области шахты ГП «Макеевуголь» в январе-мае 2011 года добыли 1 млн. 361,636 тыс. тонн угля и выполнили производственный план на 104,3%, подняв на-гора сверх плана 56 тыс. 636 тонн угля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что шахта им. В.М. Бажанова выполнила план за первые пять месяцев 2011 года на 108,4%; "Холодная Балка" – на 121,1%; шахта им. В.И. Ленина – 111,3%; "Калиновская-Восточная" – 72,7%; шахтоуправление им. В.И. Ленина – 92,7%; шахта "Бутовская" – 71,7%; "Чайкино" – 106,4%; шахта им. С.М. Кирова – 118,5%; "Ясиновская-Глубокая" – 91%, "Северная" – 111,5%; шахтоуправление "Ясиновское-Глубокое" – 95,1%.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят 2 шахтоуправления и 6 шахт, а также вспомогательные предприятия.

Шахты ГП «Макеевуголь» в январе-марте 2011 года добыли 804 тыс. 325 тонн угля и выполнили производственный план на 103%, подняв на-гора сверх плана 23 тыс. 325 тонн.