ДТЭК намерен в конце лета приступить к строительству Ботиевской ВЭС

Частный вертикальный интегрированный энергохолдинг ДТЭК намерен в конце лета текущего года приступить к строительству Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС, Запорожская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший менеджер дирекции по развитию бизнеса "ДТЭК" Василий БОГДАНОВ в ходе "II Европейско-украинского энергетического дня" сегодня в Киеве.

"Все необходимые разрешения уже получены, ветроизмерения проведены, в конце лета, думаю, приступим к строительству Ботиевской ВЭС … Станция будет пилотным проектом, на котором отработаем все вопросы, определим проблемы и пути их решения", - сказал он.

Как сообщалось, "ДТЭК" планирует вложить 1,85 млрд. евро в строительство ветропарков "ДТЭК Приазовский" (Запорожская обл.) и "ДТЭК Мангуш" (Донецкая обл.) до 2018 года.

"ДТЭК Приазовский" будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

Справка УНИАН. ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (г. Донецк).

Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.