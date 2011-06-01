Компании НАК "ЭКУ" увеличили производство электроэнергии на 2,6%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» с начала 2011 года произвели 30,4 млрд. кВт/ч электроэнергии (36,7% от общей выработки электроэнергии ОЭС Украины), что на 0,8 млрд. кВт/ч (2,6%) больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "ЭКУ".

Согласно сообщению, за январь-май теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 9,3 млн. Гкал теплоэнергии, что на 0,3 млн. Гкал (3,3%) меньше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2010 года (9,6 млн. Гкал).

Тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за январь-май произвели 22,0 млрд. кВт/ч электроэнергии (26,6% общегосударственного производства), что на 1,8 млрд. кВт/ч (8,8%) больше, чем за этот же период 2010 года.

Теплоэлектроцентрали с начала года произвели 2,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Гидроэлектростанции за 5 месяцев произвели 5,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 19,5% меньше, чем за этот же период 2010 года.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20-ти ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4-х энергогенерирующих, 14-ти энергоснабжающих и 2-х гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании (ОАО «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 140 МВт, что составляет 43,7% от установленной мощности электростанций Украины.