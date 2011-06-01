"Нова Эко" определит поставщиков оборудования для строительства ветропарков в Крыму

ООО "Нова Эко" (г. Киев), дочерняя компания EuroAtlantic Wind Partners, к концу года объявит результаты конкурса по отбору поставщиков оборудования для строительства ветропарков в Крыму. Об этом УНИАН сообщил руководитель EuroAtlantic Wind Partners Арнулф ДАМЕРАУ (Arnulf Damerau).

"Мы ведем переговоры с Vestas и Siemens, обе компании имеют очень интересные наработки и большой опыт. Возможно, мы будем работать одновременно с двумя компаниями", - отметил он.

По словам А.ДАМЕРАУ, проект строительства ветропарков будет приблизительно на 70% профинансирован за счет кредитных средств, на 30% - за счет собственных средств компании.

Руководитель EuroAtlantic Wind Partners не уточнил, когда начнется строительство объектов.

Как сообщалось, "Нова Эко" планирует построить два ветропарка в Крыму – мощностью 200 МВ в Черноморском районе и мощностью 100 МВт в Ленинском районе. В дальнейшем компания также намерена рассмотреть вопрос увеличения мощности ветропарков до 1,5 ГВт.