"Креатив Групп" запустила завод по производству пеллет в Кировоградской области

ОАО "Креатив Групп" (Соколовское, Кировоградская обл.), один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, запустило завод по производству топливных пеллет в Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании Юрий ДАВЫДОВ в ходе конференции "II Европейско-украинский энергетический день".

По его словам, производственная мощность предприятия составляет 40 тыс. тонн в год, завод перерабатывает пшеничную и ячменную солому.

Ю.ДАВЫДОВ также сообщил, что сейчас компания строит два новых завода по производству пеллет из соломы общей мощностью 80 тыс. тонн в год, запуск предприятий запланирован на 2012 год.

По его информации, первый завод был построен полностью за собственные средства, два других планируется строить с привлечением кредитных средств.

Справка УНИАН. ОАО "Креатив Групп" создано в 2003 году.

Является международной компанией, специализирующейся на производстве рафинированного дезодорированного масла, модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции.

Значительная часть продукции компании экспортируется в Армению, Грузию, Казахстан, Литву, Молдавию, Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Словакию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстонию.