Сумма собранных средств на Чернобыльские проекты может вырасти до 700 млн. евро

Сумма собранных средств на Чернобыльские проекты может возрасти до 700 млн. евро.

Об этом сообщил советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, проинформировали УНИАН в пресс-службе Администрации Президента.

"Украинская сторона продолжает прилагать настойчивые усилия, направленные на изыскание финансовых ресурсов, необходимых для реализации Чернобыльских проектов в полном объеме", - заявил он.

Так, уже после проведения в Киеве 19 апреля этого года соответствующей Конференции по сбору средств на вышеупомянутые проекты, которая, по словам А.ГОНЧАРУКА, дала мощный импульс в решении этого вопроса, ряд стран согласились дополнительно приобщиться к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро, соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ во время саммита "Большой восьмерки" (26-27 мая в г. Довиль, Франция) объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро., отметил А.ГОНЧАРУК.

Таким образом, по его словам, общая сумма взносов, задекларированных международным сообществом на финансирование Чернобыльских проектов, уже достигает 610 млн. евро.

Он напомнил, что общая сумма взносов, заявленных во время проведения 19 апреля Конференции по сбору средств на финансирование Чернобыльских проектов, составляла 550 млн. евро.

А.ГОНЧАРУК допустил рост в ближайшей перспективе объема собранных средств до 700 млн. евро. В этой связи он сообщил об ожидании увеличения соответствующих взносов со стороны некоторых международных партнеров Украины, в частности европейских институтов.