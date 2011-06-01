Кабмин увеличил число работников НКРЭ на 40 человек

Кабинет министров увеличил число работников Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на 40 человек – до 472 сотрудников.

Соответствующее постановление №552 от 30 мая размещено на сайте правительства.

Решение, согласно документу, будет действовать до завершения процесса формирования Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, Кабмин распоряжением №460-р от 25 мая т.г. перераспределил в 2011 году НКРЭ бюджетные назначения в размере 2 млн. 187,9 тыс. грн., предусмотренные Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

На сегодняшний день функции регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги переданы НКРЭ. Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг, по заявлению премьер-министра Николая АЗАРОВА, планируется создать до сентября текущего года.