Данные из США обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 2 июня, цены на нефть снижаются на фоне данных об увеличении запасов на оптовых складах США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,52 доллара, или на 0,52%, составив 99,77 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,31 доллара, или на 0,27%, до 114,22 доллара за баррель.

Согласно данным, опубликованным Американским институтом нефти 1 июня (American Petroleum Institute), запасы нефти на оптовых складах США увеличились на прошедшей неделе до 371,6 миллиона баррелей. Рост составил 3,5 миллиона баррелей. На фоне плохой статистики среды по индексу деловой активности в промышленном секторе и числу рабочих мест в частных компаниях США в мае текущего года, увеличение нефтяных запасов рассматривается инвесторами как признак замедления темпов американской экономики, передает Bloomberg.