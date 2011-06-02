Янукович подписал закон о списании задолженности за энергоносители ряду предприятий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины приняла Закон "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию".

Целью закона является решение проблемы долгов, обеспечение условий для повышения уровня текущих расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию и создание условий для улучшения финансово-экономического состояния, в частности, тех предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую и электрическую энергию, независимо от формы собственности; субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность, связанную с поставками природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", ДК "Газ Украины", ДК "Укргазвыдобування", ДК "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз".

Задача закона - улучшение платежного баланса отмеченных предприятий путем списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию, возникшую по состоянию на 1 января 2010 года, и начисленных пени и штрафных санкций по задолженности за природный газ по состоянию на 1 января 2011 года.