Украина не будет предоставлять ЕС отдельные гарантии бесперебойной поставки газа - Клюев

Украина не будет предоставлять Европейскому Союзу какие-либо отдельные гарантии, в том числе и финансового характера, по бесперебойному транзиту газа из России в страны ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя результаты своего визита в Брюссель 31 мая.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в ходе переговоров с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ удалось договориться о снятии предлагаемого Еврокомиссией условия, в рамках переговоров о подготовке соглашения о свободной торговле, по гарантиям со стороны Украины относительно бесперебойного транзита газа.

«Вначале были выставлены (со стороны ЕК – УНИАН) достаточно жесткие требования по поводу того, чтоб мы гарантировали, вплоть до финансовых гарантий, транзит через Украину газа. Даже предлагался особый механизм рассмотрения вопроса. Но нам удалось договориться о том, что никаких финансовых санкций в случае каких-либо сбоев при поставках газа через территорию Украины не будет. Я считаю, что это наша большая победа», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он подчеркнул, что подтверждением возможностей Украины осуществлять бесперебойный транзит газа служит то, что в 2010 и 2011 годах проблем с транзитом не было. При этом А.КЛЮЕВ отметил, что переговоры, которые ведут сейчас Украина и Россия по газовым вопросам, никак не отразятся на транзите газа в страны Евросоюза.

«Фактами и примерами нам удалось уйти от этого вопроса (требований гарантии бесперебойного транзита – УНИАН)», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в ходе видеомоста Киев-Брюссель руководитель переговорной группы от Еврокомиссии по вопросам создания ЗСТ между Украиной и ЕС Филипп КУИССОН сообщил, что в ходе переговоров с А.КЛЮЕВЫМ 31 мая в Брюсселе будет обсуждаться вопрос применения механизмов недопущения перебоев при транзите газа из России в Европу через территорию Украины.

Ф.КУИССОН сообщил, что планируется рассмотреть возможность введения компенсационных мер в случае возникновения таких ситуаций.

ЕС считает, что транзит газа должен быть гарантирован со стороны Украины, подчеркнул он.