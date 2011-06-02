Клюев надеется: Украина договорится с Россией о цене на газ до отопительного сезона

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что Украина договорится с Россией о новой цене на газ до начала отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Я хотел бы, чтобы к новому отопительному сезону (была достигнута договоренность – УНИАН)... мы надеемся”, - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.