Кабмин планирует создать региональные компании по тепло- и водоснабжению – Клюев

Правительство планирует создать в каждой области региональные компании по предоставлению услуг теплоснабжения и водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня на брифинге.

«По нашей концепции, пока это не утверждено, но, скорее всего, так и будет. В каждой области будет две компании. Одна будет поставлять тепло, и мы будем объединять все теплопоставляющие организации в эту одну региональную компанию, и все водоканалы тоже будем объединять в одну компанию», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что такие изменения позволят существенно упростить управление, регулирование и контроль в системе водо- и теплоснабжения.