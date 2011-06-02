ДТЭК увеличила добычу угля на 8,2%

Добыча угля на предприятиях ДТЭК в январе-марте т.г. увеличилась на 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 5,783 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

Согласно сообщению, шахта «Комсомолец Донбасса» в первом квартале установила очередной рекорд по добыче угля. При этом на предприятии зафиксирован один из самых высоких показателей в отрасли по производительности труда – 94,4 тонн/чел. (за аналогичный период 2010 года этот показатель составлял – 84,9 тонн/чел.).

Компания отмечает, что увеличение объемов угледобычи в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в первом квартале 2011 года на 6,7% стало возможным благодаря повышению средней нагрузки на действующие очистные забои, улучшению организации труда и применению на шахтах объединения передовых технологий выемки угля.

Объем обогащения рядовых углей в январе-марте т.г. вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13,4%, до 3,08 млн. тонн. Также на 9,8% увеличился выпуск концентрата, составив 1,85 млн. тонн.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.