«Востокэнерго» увеличила отпуск электроэнергии на 20%

Энергогенерирующая компания «Востокэнерго» (ДТЭК) в январе-марте 2011 года отпустила в энергорынок 5 млрд. 67 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 825 млн. кВт/ч, или на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что данные показатели стали возможными благодаря готовности энергоблоков нести повышенную нагрузку и, как следствие, их востребованности на рынке при повышении спроса на электроэнергию на 4% в 1-м квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В департаменте сообщили, что снижению стоимости производимой электроэнергии способствовала проведенная реконструкция энергоблоков (в составе «Востокэнерго» на начало отчетного периода несут нагрузку 4 модернизированных энергоблока), а также своевременные ремонтные компании на остальных блоках.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации. Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую.

ООО «Востокэнерго» входит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированную энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).