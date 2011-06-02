«Энергоатом»: вопрос кредитования достройки ХАЭС может быть решен в июне

В «Энергоатоме» надеются, что вопрос предоставления Сбербанком России кредита на достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС будет решен в ходе встречи премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА в июне этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Атомпроектинжиниринг», являющегося обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», Владимир БРОННИКОВ.

«Сейчас мы оказались в ситуации, когда Сбербанк России серьезно поднял цену кредита. Мы надеемся, что предстоящее в июне заседание украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству под председательством Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА позволит добавить оптимизма в вопросе кредитования достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС», - сказал В.БРОННИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что НАЭК «Энергоатом» намерена в мае 2011 года привлечь кредит у Сбербанка России (РФ) в размере 4 млрд. долл. для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Ранее ОАО «Сбербанк России» выразило готовность предоставить НАЭК «Энергоатом» кредит в размере 1 млрд. долл. на проведение подготовительных и первоочередных работ по достройке энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Кредитный комитет «Сбербанка России» планировал 27 декабря 2010 года рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» в объеме 1 млрд. долл., однако снял этот вопрос из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.