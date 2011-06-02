На Хмельницкой АЭС будут установлены турбины украинского производства

На 3-м и 4-м энергоблоках Хмельницкой АЭС будут устанавливаться турбины украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор «Атомпроектинжиниринг», являющегося обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», Владимир БРОННИКОВ.

По его словам, сейчас «Атомпроектинжиниринг» ведет по этому вопросу переговоры с «Турбоатомом».

«В реакторные установки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС мы будем стараться максимально интегрировать украинское оборудование. Уже сейчас мы ведем переговоры с украинскими производителями трансформаторов и другого оборудования для энергоблоков АЭС», - добавил В.БРОННИКОВ.

Справка УНИАН. На Хмельницкой АЭС эксплуатируется два реактора типа ВВЭР номинальной мощностью 1000 МВт. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в 1987 году, второй – в 2004 году.

Украина планирует к 2017 году достроить на Хмельницкой АЭС еще 2 блока типа ВВЭР-1000.

ОАО «Турбоатом» (ранее Харьковский турбинный завод) - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.