«Энергоатом» продолжает консультации с ГИЯР по ХАЭС

«Атомпроектинжиниринг», являющийся обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», продолжает консультации с Государственной инспекцией по ядерному регулированию (ГИЯР) относительно использования существующих конструкций 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в ходе их достройки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной результатам проведения общественных слушаний относительно строительства энергоблоков №3 и 34 Хмельницкой АЭС, заявил генеральный директор «Атомпроектинжиниринга» Владимир БРОННИКОВ.

По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса «Энергоатом» и ГИЯР перешли от эмоций к научно обоснованным аргументам.

(Ранее председатель ГИЯР Елена МИКОЛАЙЧУК выступала категорически против использования при достройке 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС существующих конструкций, предлагая начать строительство энергоблоков с нуля. – УНИАН).

«Мы предоставим Госинспекции по ядерному регулированию результаты наших исследований состояния существующих конструкций недостроенных энергоблоков. И на основании этих данных будем принимать окончательное решение. Все, что не будет одобрено, будем сносить. В частности, уже сейчас понятно, что необходимо демонтировать навесные панели машинного зала», - уточнил В.БРОННИКОВ.

Подытоживая, он отметил, что в случае принятия решения об использовании части существующих конструкций при достройке энергоблоков ХАЭС, будет сэкономлено около 100 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн.

Такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора.

Комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.