«БДО» проведет аудит отчетности «Укртранснафты» по МСФО за 2010 год

ООО «БДО» (г. Днепропетровск) выиграло тендер ОАО «Укртранснафта» на проведение аудита финансовой отчетности компании за 2010 год, составленной по международным стандартам (МСФО).

Об этом сказано в сообщении ОАО «Укртранснафта», опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта - 30 мая 2011 года, конечный срок заключения договора между сторонами – 29 июня.

Предложенная «БДО» стоимость услуг - 300 тыс. грн. (с НДС).

Напомним, аудит консолидированной финотчетности «Укртранснафты» в 2009 году по международным стандартам проводила аудиторская компания Ernst&Young.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укртранснафта» сократила чистую прибыль на 62,2% по сравнению с 2009 годом – до 195,821 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.