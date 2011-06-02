«Днепроэнерго» увеличила отпуск электроэнергии на 16%

Тепловые электростанции ПАО «Днепроэнерго» за первые три месяца 2011 года отпустили в энергорынок 4 млрд. 246,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 575,7 млн. кВт/ч, или на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что с начала 2011 года в компании были выполнены плановые ремонты 7-ми энергоблоков, в плановом ремонте находятся еще 3 энергоблока. Всего до конца года на ТЭС ПАО «Днепроэнерго» запланировано отремонтировать 17 энергоблоков, заключено в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 50%+1 акция является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.

В состав компании входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности электростанций Украины.