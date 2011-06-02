ДТЭК увеличил экспорт угля в 26 раз

Энергохолдинг ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», г. Донецк) в первом квартале 2011 года экспортировал 784,4 тыс. тонн угля, что в 26,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В департаменте объяснили, что в январе-марте прошлого года из-за повышенного спроса на внутреннем рынке экспорт угольной продукции ДТЭК составил около 30 тыс. тонн. Значительный рост объёмов экспортных операций стал результатом системных усилий ООО «ДТЭК Трейдинг» по поиску новых рынков сбыта (Турция, Болгария, Италия и другие), а также развитию партнёрских отношений с украинскими угледобывающими предприятиями и хорошей конъюнктурой рынка.

В то же время импорт угля за первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократился на 41% - до 196 тыс. тонн. Это обусловлено снижением объёмов экспорта электроэнергии, а также увеличением выработки АЭС и ГЭС.

Справка УНИАН. ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», г. Донецк) – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.