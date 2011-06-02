Полтавская область получит из бюджета 65,4 млн. грн. для погашения долгов за газ

Полтавская область получит из государственного бюджета 65,4 млн. грн, чтобы погасить задолженность за потребленный в IV квартале 2009-го и в 2010 году природный газ, образовавшуюся из-за разницы между стоимостью услуг и тарифом.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавской облгосадминистрации Александр ТОНКОВ.

По его словам, данная сумма предусмотрена в государственном бюджете Украины как субвенция местным бюджетам.

«Также в область должна поступить дебиторская задолженность по льготам и субсидиям - 5,3 миллиона; по учреждениям, содержащимся за счет бюджетов всех уровней, - 5,2 миллиона по другим потребителям - 8,4 миллиона», - сказал А.ТОНКОВ.

Он отметил, что на сегодня, с учетом прошлого отопительного сезона, задолженность за газ в регионе составляет 183,5 млн. грн.