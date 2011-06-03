Ситуация в США продолжает сбивать цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 3 июня, цены на нефть незначительно упали на фоне ожидания статданных из США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,03 доллара, или на 0,03%, составив 100,37 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,07 доллара, или на 0,06%, до 115,47 доллара за баррель.

Инвесторы находятся в ожидании отчета Министерства труда США с показателями занятости за май. Согласно прогнозу аналитиков, рост занятости в США в мае замедлился до 165 тысяч новых работников с 244 тысяч в апреле, передает Bloomberg.