Добыча угля в Украине увеличилась на 10%

Угольные предприятия Украины в январе-мае добыли 33,918 млн. тонн угля, что на 9,9%, или 3,06 млн. тонн, больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в частности, предприятия, подчиненные Минэнергоугля, в январе-мае добыли 15,993 млн. тонн угля, что на 11,7%, или 1,67 млн. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В мае угольными предприятиями Украины добыто 6,955 млн. тонн угля, что на 11,0% или 689,7 тыс. тонн больше показателя мая 2010 года.

Предприятиями, подчиненными Минэнергоугля, в мае добыто 3,304 млн. тонн угля, что на 18,6%, или на 519,1 тыс. тонн больше показателя мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.