За неделю розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно

С 27 мая по 3 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 27 мая по 3 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – сохранились на уровне 9,47 грн./литр;

бензин А-92 – увеличились на 0,1% – с 9,88 грн./литр до 9,89 грн./литр;

бензин А-95 – увеличились на 0,1% – с 10,32 грн./литр до 10,33 грн./литр;

дизельное топливо – снизились на 0,1% – с 9,80 грн./литр до 9,79 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.