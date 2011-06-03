Янукович: Украина "в чрезвычайно сложном положении"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Кабинет министров учесть возможность роста цены на газ во втором полугодии, чтобы уменьшить риски для экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета регионов в Крыму.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «мы постепенно выходим из экономического кризиса». В то же время он добавил: «Если кто-то думает, что все это уже закончилось, я думаю, что вы ошибаетесь».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня Украина находится «в чрезвычайно сложном положении, поскольку та формула, которая применена в цене на газ в контракте 2009 года, никак не отвечает ни экономическим, ни любым другим расчетам».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что может расти в мире цена на нефть, которая приведет к росту и цене на газ. «Это несет большую угрозу экономике», - сказал Президент.

Обращаясь к правительству и главам облгосадминистраций, глава государства предупредил и попросил «предусмотреть на второе полугодие, особенно на четвертый квартал этого года, эту ситуацию, если такая динамика будет развиваться». По его словам, необходимо предусмотреть мероприятия, чтобы уменьшить риски для экономики Украины, особенно для «впечатлительных отраслей».

Напомним, 2 июня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ высказал надежду, что Украина договорится с Россией о новой цене на газ до начала отопительного сезона.

“Я хотел бы, чтобы к новому отопительному сезону (была достигнута договоренность – УНИАН)... мы надеемся”, - сказал А.КЛЮЕВ.

Планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

В конце мая Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что соглашения РФ и Украины в газовой сфере нужно выполнять, призывы к их пересмотру должны быть основаны на имеющихся договоренностях.

"Мы должны соблюдать заключенные соглашения. Это относится и к РФ, и к нашим украинским партнерам. Всякого рода призывы к каким-то односторонним мерам, пересмотру должны быть наложены на ткань договоренностей, а не как иначе", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время он отметил, что для России Украина - "не какой-то малозначимый, сторонний, дальний партнер". "Это близкая, братская страна, у которой сейчас много экономических проблем", - отметил Президент РФ.

"Мы договорились с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ подумать о том, чтобы в будущем можно было бы использовать какие-то продвинутые формы кооперации, включая и кооперацию в газовой сфере", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В связи с этим он поручил главе Газпрома А.МИЛЛЕРУ работать в этом направлении с украинскими партнерами.

Со своей стороны, А.МИЛЛЕР сообщил о результатах встречи с руководством Украины, которую он провел на днях.

"Со стороны "Газпрома" было отфиксировано, что действующий контракт работает строго на базе рыночной формулы цены. В ходе встречи мы обсудили возможные новые формы кооперации, которые могут вывести российско-украинское сотрудничество на новый уровень", - сказал глава холдинга.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

По прогнозам специалистов, цена российского газа во втором квартале достигнет 400 долл.