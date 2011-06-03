Президент призывает Кабмин учесть возможность роста цены на газ во втором полугодии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Кабинет министров учесть возможность роста цены на газ во втором полугодии, чтобы уменьшить риски для экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета регионов в Крыму.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «мы постепенно выходим из экономического кризиса». В то же время он добавил: «Если кто-то думает, что все это уже закончилось, я думаю, что вы ошибаетесь».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня Украина находится «в чрезвычайно сложном положении, поскольку та формула, которая применена в цене на газ в контракте 2009 года, никак не отвечает ни экономическим, ни любым другим расчетам».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что может расти в мире цена на нефть, которая приведет к росту и цене на газ. «Это несет большую угрозу экономике», - сказал Президент.

Обращаясь к правительству и главам облгосадминистраций, глава государства предупредил и попросил «предусмотреть на второе полугодие, особенно на четвертый квартал этого года, эту ситуацию, если такая динамика будет развиваться». По его словам, необходимо предусмотреть мероприятия, чтобы уменьшить риски для экономики Украины, особенно для «впечатлительных отраслей».