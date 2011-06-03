ВР приняла закон о госгарантиях относительно использования альтернативных источников энергии

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" относительно гарантирования обязательств государства относительно стимулирования использования альтернативных источников энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 295 народных депутатов из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом, в частности, предусмотрено, что государство гарантирует на весь срок применения "зеленого" тарифа закупку всей электроэнергии, выработанной на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии - выработанную только малыми гидроэлектростанциями), и не проданную по договорам непосредственно потребителям или энергопоставляющим компаниям, по установленному "зеленому" тарифу.

Государство гарантирует также расчеты за такую электроэнергию в полном объеме в установленные сроки и денежными средствами в порядке, установленном законом.

Закон содержит также норму, в соответствии с которой Национальная комиссия регулирования электроэнергетики будет обеспечивать реализацию государственной политики относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.