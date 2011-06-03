Договоренности Клюева с ЕК увеличили шансы на подписание соглашения об ассоциации – эксперты РП

Варшава.Отказ Европейской комиссии от условия о предоставлении Украиной финансовых гарантий относительно бесперебойного транзита газа из России в страны ЕС свидетельствует о том, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано до конца текущего года.

Об этом говорится в обзоре Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), которое имеется в распоряжении УНИАН.

Эксперты отметили, что первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ после переговоров в Брюсселе 31 мая заявил о согласии Европейской комиссии отказаться от условия применения санкций относительно Украины в случае возникновения перебоев во время транзита газа.

"Компромисс повышает вероятность подписания договора об ассоциации во время польского председательствования в Евросоюзе (во второй половине 2011 года)", - считают аналитики.

Они также заметили, что последним самым серьезным вопросом, который остался решить сторонам для подписания соглашения о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, это экспортная пошлина. По данным OSW, убытки Украины в результате принятия этого решения могут составлять около 300 млн. евро ежегодно.

В то же время, по мнению польских экспертов, европейским и украинским участникам переговоров будет легче достичь компромисса в этом вопросе после последних успешных договоренностей А.КЛЮЕВА.

"Все указывает на то, что, согласно предварительным заявлениям, соглашение об ассоциации будет подписано еще в этом году", - считают эксперты.

Как сообщал УНИАН, 2 июня А.КЛЮЕВ заявил, что Украина не будет предоставлять Европейскому Союзу какие-то отдельные гарантии, в том числе и финансового характера, относительно бесперебойного транзита газа из России в страны ЕС.

А.КЛЮЕВ сообщил, что во время переговоров с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ удалось договориться о снятии предложенного Еврокомиссией условия, в рамках переговоров о подготовке соглашения о свободной торговле, относительно гарантий со стороны Украины по бесперебойному транзиту газа.

«Сначала были выставлены (со стороны ЕК – УНИАН) достаточно жесткие требования по поводу того, чтобы мы гарантировали, вплоть до финансовых гарантий, транзит через Украину газа. Даже предлагался особый механизм рассмотрения вопроса. Но нам удалось договориться о том, что никаких финансовых санкций в случае каких-то сбоев при поставках газа через территорию Украины не будет. Я считаю, что это наша большая победа», - сказал А.КЛЮЕВ.