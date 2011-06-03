«Укргазвыдобування» привлечет кредиты у Сбербанка России и Проминвестбанка

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в результате конкурсных торгов отобрала «Дочерний банк Сбербанка России» и Проминвестбанк (оба Киев) для предоставления кредитных средств.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В частности, Сбербанк России планирует предоставить кредит на 200 млн. грн., стоимость обслуживания которого составит 29,9 млн. грн.

Проминвестбанк намерен предоставить кредит на 25 млн. долл., стоимость обслуживания составит 2,475 млн. долл.

Оба кредита будут предоставлены сроком на 12 месяцев для пополнения оборотных средств предприятия.

Обеспечением по кредитам выступают имущественные права по договору поставки природного газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с коэффициентом покрытия 1:2 и 1:3.5, соответственно.

Предложения банков были акцептированы 1 июня 2011 года. Соответствующие договора планируется подписать до 30 июня т.г.

Напомним, в начале 2011 года «Укргазвыдобування» привлекла у «Проминвестбанка» кредит в размере 190 млн. грн. для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».