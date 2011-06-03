Создание региональных компаний по теплу и воде не поможет приходу инвесторов в ЖКХ - эксперт

Создание региональных компаний по предоставлению услуг теплоснабжения и водоснабжения является возвращением к советской системе управления и не будет способствовать привлечению инвестиций в коммунальную отрасль.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО.

«В областях предлагается создать по две компании. Одна компания, назовем ее облтепло, другая – облводоканал… Все это было абсолютно в такой модели в 1991 году. То есть, это советская система организации жилищно-коммунального хозяйства», - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что такие заявления «вводят в ступор практически всех руководителей органов местного самоуправления и государственных чиновников».

«Главная проблема коммунальщиков – это то, что они в условиях рыночной экономики продолжают оставаться в социалистической системе управления. Главная проблема сетей и инфраструктуры в одном – условия для инвестиций... Какой дурак - инвестор придет в такую ситуацию?», - отметил он.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, предполагается, что все финансирование, в котором сегодня нуждается ЖКХ, будет идти из бюджета. «Покажите, где эти сотни миллиардов гривень в государственном бюджете?», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует создать в каждой области региональные компании по предоставлению услуг теплоснабжения и водоснабжения.