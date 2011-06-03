«Укргидроэнерго» сократило выработку электроэнергии на 19,7%

Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции, эксплуатируемые ОАО «Укргидроэнерго», в январе-мае сократили выработку электроэнергии на 19,7%, или 1,336 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 5,45 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в мае ГЭС-ГАЭС компании сократили выработку на 15,1%, или на 230,4 млн. кВт/ч, по сравнению с маем 2010 года, до 1,293 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укргидроэнерго» увеличило выработку электроэнергии на 10,3%, или 1,159 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 12,434 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.