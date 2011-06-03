Украине из-за «Северного потока» будет сложно сохранить объемы российского транзита - OSW

Варшава. Украинским властям будет сложно сохранить объемы российского газового транзита после начала работы первого обходного трубопровода «Северный поток», первая очередь которого будет введена в эксплуатацию осенью текущего года.

Об этом сказано в обзоре Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), которым располагает УНИАН.

Эксперты отметили, что публично о сокращении ежегодной прокачки российского газа через Украину на 20 млрд. кубометров заявил в конце мая глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

"Это заявление следует воспринимать как попытку давления на Киев в продолжающихся российско-украинских переговорах о будущем украинских транзитных газопроводов", - отметили аналитики.

В тоже время они не исключили реальное сокращение транзита через Украину, особенно если россияне не добьются от украинцев контроля над национальной газотранспортной системой.

Эксперты заметили, что подписанный в январе 2009 года десятилетний газовый контракт между Украиной и Россией обязывает россиян прокачивать ежегодно через украинскую систему 110 млрд. кубометров газа, но не предусматривает никаких санкций за невыполнение этого обязательства.

"Непонятен также статус документа от декабря прошлого года, в котором - по данным украинского министра энергетики Юрия БОЙКО - Газпром обязался ежегодно прокачивать через Украину 112 млрд. кубометров газа до 2015 года", - написали эксперты.

Они добавили, что Украина в случае сокращения российского газового транзита на 20 млрд. кубометров газа ежегодно будет терять около 600 млн. долларов.

В OSW отметили, что в прошлом году "Газпром" прокачал в Европу через Украину 98 млрд. кубометров газа, 70 млрд. из которых через Словакию получили государства Западной Европы.

Эксперты также напомнили, что россияне через Nord Stream, вторая нитка которого будет введена в эксплуатацию в следующем году, намерены ежегодно прокачивать 55 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" объясняет постройку «Северного потока» и планированное сооружение еще одного обходного газопровода «Южный поток» желанием уменьшить зависимость от традиционных стран транзитеров - Украины и Беларуси.

Справка УНИАН. По данным Gazprom Data Book 2010, Россия в прошлом году экспортировала около 220 млрд. кубометров газа, почти 150 млрд. из которых - в страны Европейского союза.

70 млрд. кубометров компания продала странам бывшего Советского союза, более половины из которого купила Украина.

Средняя цена для европейских покупателей составила 300 долларов за тысячу кубометров, в то время как для бывших советских республик - около 230 долларов.

«Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» с бюджетом 7,4 млрд. евро реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.