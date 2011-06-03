В Сумской области реализация бензина снизилась на 14%, дизтоплива - на 10%

В Сумской области в апреле 2011 года субъектами хозяйствования (юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями) через сеть автозаправочных станций, насчитывающую 149 единиц, было продано в розницу бензина моторного 4,7 тыс. т, дизельного топлива - 1,6 тыс. т, что соответственно на 14,2% и 10,0% меньше, чем в апреле 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно сообщению, в частности, газа сжиженного и сжатого реализовано по 1,0 тыс. т каждого. В объеме реализованного бензина моторного 54,5% приходилось на продажу бензина марок А-90-93, 34,1% - А-94-98 и 11,4% - А-72-80.

Светлых нефтепродуктов, сжиженного газа и сжатого для автомобилей на общую сумму 94,9 млн. грн., из которой розничный товарооборот от продажи бензина моторного составил 60,2 млн. грн. (63,4%), дизельного топлива - 17,9 млн. грн. (18,9%), сжиженного газа - 9,2 млн. грн. (9,7%) и газа сжатого - 7,6 млн. грн. (8,0%).