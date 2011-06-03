Списание долгов с предприятий ТЭК будет стимулировать их не платить – эксперты

Списание долгов с предприятий теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства будет стимулировать их не платить за энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Для чего платить, если их (долги - УНИАН) все равно спишут. Мне кажется, эта политика тупиковая», - сказал он.

В свою очередь директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО отметил, что по подсчетам экспертом, стоимость этого списания составляет 26-52 млрд. грн.

«То есть они работали, накопили такие долги за газ, за электроэнергию. Потом прошло какое-то время, им эти долги списали. В таких условиях можно работать, когда ты знаешь заранее, что через год-два с тебя все равно спишут долги», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 2 июня т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию». Документом предусмотрено списание задолженности предприятий ТЭК и ЖКХ за потребленный природный газ и электрическую энергию, возникшей по состоянию на 1 января 2010 года, и начисленных пени и штрафных санкций по задолженности за природный газ по состоянию на 1 января 2011 года.