АМКУ обвинил Полтаватеплоэнерго и горсовет в злоупотреблении монопольным положением
Административная коллегия Полтавского территориального отделения АМКУ возбудила дела против городского коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго» Полтавского городского совета по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке поставок тепловой энергии для отопления и снабжения горячей водой и исполкома Полтавского городского совета по признакам совершения действий, запрещенных статьей 17 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе отделения.
По их данным, коммунальное предприятие прекратило предоставление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения жителям жилых домов от котельных предприятий до окончания отопительного сезона 2010-2011 гг.
Неосуществление исполкомом управления объектом жилищно-коммунального хозяйства и контроля за обеспечением населения жилищно-коммунальными услугами необходимого уровня и обеспечением потребителей тепловой энергией в соответствии с нормативными требованиями создало условия для нарушения конкурентного законодательства со стороны КП «Полтаватеплоэнерго».
Расследование по делу продолжается.
«Такие действия предприятия и органа местного самоуправления привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на вышеуказанном рынке», - отметил председатель территориального отделения Владимир ОНИЩЕНКО.