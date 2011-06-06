Директором по управлению персоналом ДТЭК назначен Кучеренко

Директором по управлению персоналом энергохолдинга ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», г. Донецк) c 1 мая назначен Александр КУЧЕРЕНКО, который до этого исполнял обязанности директора по управлению персоналом.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что А.КУЧЕРЕНКО работает в компании с 2009 года – занимал должность заместителя директора по управлению персоналом.

До прихода в ДТЭК А.КУЧЕРЕНКО занимал должность директора департамента по обучению и развитию «Райффайзен Банк Аваль», где отвечал за реализацию программ T&D для сотрудников банка и создание корпоративного университета «Фарба»; ранее работал в компаниях Unilever и Inbev.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК с аффилированными компаниями владеет 25,06% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК также принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.