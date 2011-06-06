«Росатом» рассчитывает до конца года подписать контракты на достройку энергоблоков ХАЭС

Москва. «Росатом» рассчитывает до конца года подписать контракты на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сегодня журналистам в ходе международного форума «АтомЭКСПО-2011» в Москве сказал заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу российской госкорпорации «Росатом» Кирилл КОМАРОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«У нас подписано межправсоглашение с Украиной по достройке Хмельницкой АЭС – третьего и четвертого энергоблоков. Мы рассчитываем, что в этом году будут подписаны контракты на начало работ по этому строительству», - сказал он.

К. КОМАРОВ отметил, что Украина будет строить эти энергоблоки за счет своих собственных финансовых ресурсов, а также привлечения средств коммерческих банков.

При этом, по его словам, точная стоимость работ еще не определена.

«Нет еще точной цифры, насколько мне известно. Кредит, который будет выдаваться на предварительный объем работ, составляет порядка 1 млрд. долл. Но это естественно не покрывает себестоимости строительства», - отметил К. КОМАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 июня т.г. генеральный директор «Атомпроектинжиниринг», являющегося обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», Владимир БРОННИКОВ заявил, что вопрос предоставления Сбербанком России кредита на достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС будет решен в ходе встречи премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА в июне этого года.

1 марта т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что НАЭК «Энергоатом» намерена в мае 2011 года привлечь кредит у Сбербанка России (РФ) в размере 4 млрд. долл. для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Ранее ОАО «Сбербанк России» выразило готовность предоставить НАЭК «Энергоатом» кредит в размере 1 млрд. долл. на проведение подготовительных и первоочередных работ по достройке энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Кредитный комитет «Сбербанка России» планировал 27 декабря 2010 года рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» в объеме 1 млрд. долл., однако снял этот вопрос из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.