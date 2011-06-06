«Росатом» рассчитывает, что до конца года закончится оценка активов для создания СП

Москва. «Росатом» рассчитывает, что до конца года закончится оценка украинских и российских активов для создания совместного предприятия в атомной отрасли.

Об этом сегодня журналистам в ходе международного форума «АтомЭКСПО-2011» в Москве сказал заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу российской госкорпорации «Росатом» Кирилл КОМАРОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«У нас в рамках общего межгосударственного сотрудничества с Украиной создана специальная рабочая группа, которая занимается рассмотрением вопроса о возможной консолидации российских и украинских активов в атомной сфере. Мы сейчас подготовили список таких активов, выбрали совместно с украинской стороной оценщика, мы рассчитываем, что эта подготовительная работа будет проделана в этом году, и к концу года мы сможем выходить на какие-то межгосударственные решения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Топливная компания «ТВЭЛ» (РФ) подписали долгосрочный контракт на поставку свежего ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали соглашения о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

9 февраля 2010 года в Киеве НАЭК «Энергоатом» и «Атомстройэкспорт» подписали Контрактное соглашение на разработку технического проекта реакторных установок типа ВВЭР-1000 проекта В-392 и поставок оборудования реакторных установок для энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

27 октября 2010 года было подписано соглашение между Государственным концерном «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» о строительстве в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Напомним, по словам главы «Росатома» Сергея КИРИЕНКО, Россия готова инвестировать в развитие одного из крупнейших в мире турбиностроительных предприятий ОАО «Турбоатом» (Харьков) при условии создания на его базе совместного украино-российского предприятия.