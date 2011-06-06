Activ Solar построила в Крыму первую очередь одной из крупнейших солнечных станций в мире

Австрийская компания Activ Solar завершила строительство и начала процесс ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Омао Солар» мощностью 20 мегаватт в Крыму (Сакский район).

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, «Омао Солар» – это только 1-я очередь проекта «Охотниково» - одной из крупнейших PV-инсталляций в мире. Ранее Activ Solar успешно завершила ввод в эксплуатацию 7,5 мегаватт мощностей солнечной электростанции в селе Родниковое (Крым, Симферопольский район).

Генеральный директор Activ Solar Кавэ ЭРТЕФАЙ объясняет реализацию проектов компании именно в Крыму тем, что «на юге Украины уровень солнечной активности сравним с уровнем в Северной Италии, одним из лидеров по количеству солнечных инсталляций в мире. Кроме того, Крымский полуостров исторически страдает от дефицита энергии. Поэтому проекты, подобные нашим, приносят Крыму важнейшие экологические и экономические выгоды».

Как сказано в пресс-релизе, «Омао Солар» состоит из около 90000 кристаллических солнечных модулей, установленных на площади 40 га. Станция будет производить 25000 мегаватт-часов «чистой» электроэнергии в год, которой достаточно, чтобы удовлетворить потребности около 5000 домашних хозяйств и позволит сократить до 20000 тонн выбросов углекислого газа в год. Activ Solar в настоящее время работает над строительством второй очереди проекта «Охотниково», в котором задействовано на этапе строительства 400 человек. Ход реализации своих проектов в Украине компания Activ Solar будет презентовать на международной PV-выставке Intersolar в Мюнхене.

«Уроки, извлеченные из строительства первой солнечной электростанции в Украине заложили прочную основу для эффективного наращивания темпов строительства нового объекта. Наша команда специалистов в настоящее время устанавливает в среднем 5000 модулей в день, что составляет свыше 1 мегаватт мощности», - говорит К.ЭРТЕФАЙ.

Справка УНИАН. «Актив Солар» (Activ Solar) – международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основными направлениями деятельности компании является производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще с 1964 года. Activ Solar, занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.