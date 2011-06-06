Цена на газ для Украины останется рыночной - глава "Газпрома"

Москва. Формула цены на газ для Украины останется рыночной, "Газпром" не будет привязывать ее к ценам на другие энергоносители.

Об этом сегодня в Сочи заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости.

"Есть действующий контракт, есть формула цены, дальнейшие переговоры будут строиться на основе рыночной формулы и рыночных подходов, заложенных в контракте", - сказал А.МИЛЛЕР, отвечая на вопрос о возможности пересмотра цен на газ для Украины.

"Это рыночный подход, и изобретать какие-то другие формулы, привязанные к другим энергоносителям, конечно, никто не будет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.