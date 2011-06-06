Цена газа для Украины в IV квартале может составить 500 долл. за тыс. куб - "Газпром"

Москва. Цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сегодня в Сочи, передает РИА "Новости". "Потребителей беспокоит уровень цен на газ в четвертом квартале 2011 года, так как если подставить в формулу те значения цен на нефтепродукты, в частности, по форвардным сделкам, то можно с высокой степенью уверенности говорить, что цена на газ по долгосрочным контрактам в конце 2011 года может выйти на 500 долларов за тысячу кубометров", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.