Кабмин предлагает снова увеличить акцизный сбор на нефтепродукты

Кабинет Министров Украины разработал проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым предусмотрено увеличение ставок акцизного сбора на бензин, дизельное топливо и другие виды товаров.

Соответствующий проект закона (№8630 от 3 июня 2011 года) обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин предлагает с 1 января 2012 года увеличить акцизный сбор на моторные бензины на 8,8% – со 182 евро до 198 евро за тонну.

Также проект закона предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% предлагается повысить с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить акциз на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).

Напомним, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада утвердила повышение акцизного сбора на моторные бензины с 1 января 2011 г. на 37,9% – со 132 евро до 182 евро за тонну. Данная норма содержится в принятой парламентом статье 215 «Подакцизные товары и ставки налога» раздела 6 Налогового кодекса.

Также парламент утвердил повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% повышен с 65 евро за тонну до 90 евро за тонну (на 38,5%), от 0,035% до 0,2% – с 50 евро за тонну до 69 евро за тонну (на 38%), от 0,005% до 0,035% – с 45 евро за тонну до 62 евро за тонну (на 37,8%), менее 0,005% – с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну.

Кроме того, парламент увеличил акциз на печное топливо с 30 евро за тонну до 42 евро за тонну (на 40%). Акциз на бензины авиационные повышен с 20 евро за тонну до 28 евро за тонну (на 40%,)

Как сообщал УНИАН, 7 апреля т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год", согласно которому временно на три месяца ставки акцизного налога на бензины моторные снижены на 50 евро за тонну (с 182 до 132 евро) и на дизельное топливо – на 30 евро за тонну (с 90, 69, 62, 42 – до 60, 39, 32, 12 евро).