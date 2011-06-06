ЮЗЖД с начала года недополучила более 26 млн. грн. за перевозку льготных пассажиров

Ситуация с получением денежной компенсации за льготные перевозки, заказчиками которых являются областные госадминистрации, на Юго-Западной железной остается крайне сложной.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, общая сумма недополученной компенсации составляет более 26 млн. 107 тыс. грн.

Лишь 27% (9 млн. 892 тыс. грн) от требуемой суммы компенсации получено.

Согласно сообщению, за 5 месяцев 2011 г. ЮЗЖД в пригородном сообщении перевезла 8 млн. 510 тыс. пассажиров-льготников (пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии на ЧАЭС) на общую сумму 36 млн. грн.

Как отмечают на дороге, недополучение компенсации приводит к убыточности пригородных перевозок, влияет на выполнение ремонта подвижного состава, делает невозможным закупку нового подвижного состава, снижает уровень безопасности движения и приводит к ухудшению условий перевозки пассажиров.

Как подсчитали на ЮЗЖД, при условии получения задолженности в размере 26 млн. грн. можно было бы капитально отремонтировать пять десятивагонных электропоездов, поскольку стоимость выполнения капитального ремонта одной секции электропоезда составляет 1,1 млн. грн.