Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» объявил открытые торги по привлечению кредита на 70 млн. грн. сроком на год.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, заявки потенциальных кредиторов принимаются до 15 июня, тогда же планируется их вскрытие.

Как сообщал УНИАН, в середине мая НАЭК «Энергоатом» объявила открытые торги по отбору банка для предоставления кредитов в размере 130 млн. долл.

На торги выставлены два лота: кредит в размере 50 млн. долл. и 80 млн. долл. соответственно.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.