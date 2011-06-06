ДТЭК создал компанию для развития нефтегазового бизнеса

ДТЭК создал дочернюю компанию ООО «ДТЭК Нефтегаз», которая будет отвечать за развитие проектов в нефтегазовой отрасли на суше и морском шельфе.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что вхождение в нефтегазовый бизнес в перспективе позволит диверсифицировать топливную базу вертикально интегрированного энергетического холдинга и компенсировать потребность газо-мазутных блоков тепловых станций ДТЭК и ассоциированных компаний в топливе.

Учитывая, что на текущий момент эта потребность составляет более 3 млрд. куб. м газа в год, реализация задач «ДТЭК Нефтегаз» позволит снизить нагрузку на топливный баланс Украины и усилит энергетическую независимость украинской экономики.

Одним из направлений деятельности новой компании будет разработка в Украине нетрадиционных видов газа – метана угольных пластов, газа сланцевых пластов и плотного песчаника. Компания реализует пилотные проекты в этой сфере с 2007 года. На сегодняшний день осуществляется утилизация метана на шахте «Степная» (входит в «ДТЭК Павлоградуголь») и «ДТЭК Комсомолец Донбасса». В ближайшем будущем компания планирует запустить аналогичные проекты на других шахтах объединений «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь».

Генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО отметил, что «собственная добыча газа для Украины является вопросом не только энергетической независимости, но и необходимым условием роста экономики, повышения благосостояния наших людей, выхода страны на лидирующие европейские позиции. Являясь одним из крупнейших отечественных инвесторов в энергетике, мы готовы привнести наш управленческий опыт, финансовые ресурсы, международные контакты для развития нефтегазовой отрасли. Уверен, Украина способна полностью обеспечить себя углеродным сырьем в перспективе следующих 20-ти лет».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06 % акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.