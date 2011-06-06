Россия хочет ужесточить условия кредитования достройки блоков на ХАЭС – источник

Москва. Россия хочет ужесточить условия кредитования достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, что осложнило переговоры по подписанию контракта на строительства.

Об этом УНИАН сказал проинформированный источник.

По словам собеседника агентства, Россия хочет заменить государственные кредиты для достройки этих двух блоков на кредиты коммерческих банков, которые намного дороже.

«По первому варианту мы, если бы взяли в кредит, например, млрд., должны были вернуть на 20-30% больше, а новые условия практически утраивают проценты - взяв млрд. мы будем должны вернуть два», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что этот вопрос планируется вынести на уровень глав правительств двух стран.

Кроме этого, он отметил, что до сих пор Украине не представлены отчеты как будут решаться вопросы безопасности, требования к которым ужесточились после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу российской госкорпорации «Росатом» Кирилл КОМАРОВ отметил, что «Росатом» рассчитывает до конца года подписать контракты на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

К. КОМАРОВ отметил, что Украина будет строить эти энергоблоки за счет своих собственных финансовых ресурсов, а также привлечения средств коммерческих банков.

2 июня т.г. генеральный директор «Атомпроектинжиниринг», являющегося обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», Владимир БРОННИКОВ заявил, что вопрос предоставления Сбербанком России кредита на достройку блоков ХАЭС будет решен в ходе встречи премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА в июне.

1 марта т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что НАЭК «Энергоатом» намерена в мае 2011 года привлечь кредит у Сбербанка России (РФ) в размере 4 млрд. долл. для строительства энергоблоков на ХАЭС.

Ранее ОАО «Сбербанк России» выразило готовность предоставить НАЭК «Энергоатом» кредит в размере 1 млрд. долл. на проведение подготовительных и первоочередных работ по достройке энергоблоков.

Кредитный комитет «Сбербанка России» планировал 27 декабря 2010 года рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» в объеме 1 млрд. долл., однако снял этот вопрос из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.