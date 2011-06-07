Азаров и Путин встретятся сегодня в Москве

Москва. Сегодня в Москве пройдет 8-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской Межгосударственной комиссии под председательством премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Программой визита предусматривается встреча премьеров двух стран, после чего пройдет заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Также предусмотрено подписание документов.

Кроме того, главы правительств планируют встретиться с представителями СМИ.

Переговоры пройдут в гостиничном комплексе «Президент-отель» в центре Москвы. В целом работа украинской делегации в Москве, согласно программе визита, займет около пяти часов.

По информации пресс-службы правительства РФ, среди приоритетных тем повестки дня - стратегические вопросы взаимодействия в газовой сфере, сотрудничество в мирном использовании ядерной энергии.

Также в правительстве РФ отмечают, что по-прежнему ожидают решения такие вопросы, как несоответствие торговых режимов России и Украины в контексте международных договоренностей о свободной торговле, неправомерное использование Украиной мер по ограничению доступа на свой рынок ряда российских товаров, дискриминация российских инвесторов на украинском рынке - при том, что общий объем поступивших в Украину капиталовложений из России превысил 1 млрд. долл.

Вместе с тем, как отмечается в пресс-релизе, торгово-экономические отношения России и Украины в последнее время демонстрируют позитивную динамику. Так, в первом квартале 2011 года двусторонний товарооборот вырос более чем на 70%, превысив 12 млрд. долл.

Ожидается, что по итогам года объем взаимной торговли может достигнуть 50 млрд. долл. Устойчиво растет доля Украины в общем товарообороте России: по итогам 2010 года она составила 6% против 4,9% в 2009 году. В январе-марте 2011 года этот показатель увеличился до 7,2%. Удельный же вес России в общем объеме товарооборота Украины в прошлом году увеличился почти до 32%.